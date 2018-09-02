وجه الجيش السوري ضربات مكثفة على تجمعات وتحركات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها في ريف حماه.

ودمر الجيش مرابض صواريخ لإرهابيي “الحزب التركستاني” في قرية المشيك على الشريط الشرقي لسهل الغاب وقضى على عدد من الارهابيين الذين كانوا يقومون بنصب قواعد إطلاق الصواريخ.

كما نفذ سلاحا المدفعية والصواريخ رمايات مركزة على تجمعات إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة بها في الأحراش المحيطة ببلدتي السرمانية والقرقور في ريف حماه الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير منصات إطلاق صواريخ لهم.

وفي السياق ذاته، أوقع الجيش عدداً من ارهابيي جبهة النصرة بين قتيل ومصاب ودمر الياتهم عند الاطراف الشمالية لبلدة خربة الناقوس بالتزامن مع القضاء على ارهابيين اثنين مما يسمى “جيش العزة” بعد تدمير دشمة كانا يتحصنان بها عند الاطراف الغربية لمدينة اللطامنة.

المصدر: وكالة سانا