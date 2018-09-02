أبرز التطورات على الساحة السورية: التاريخ: 2_9_2018

دمشق وريفها:

ـ نفى مصدر عسكري تعرض مطار المزة العسكري لأي عدوان إسرائيلي، وأكد أنَّ اصوات الانفجارات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب ماس كهربائي.

السويداء وريفها:

ـ قُتِل 193 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء في أقصى الريف الشمالي الشرقي منها، خلال الـ 39 يوماً الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

دير الزور وريفها:

ـ أسقط داعش طائرة استطلاع تابعة لـ “التحالف الدولي” فوق بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ليلة أمس.

الحسكة وريفها:

ـ قُتِل 3 مسلحين من “قوات الصناديد _قسد” بينهم مسؤول إثر مشاجرة فيما بينهم في قرية تل علو جنوب بلدة الجوادية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ اندلعت اشتباكات بين مسلحي “قسد” ومسلحين مجهولين قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

إدلب وريفها:

ـ أصيب مدني جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في قرية الترنبة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ انفجرت سيارة مفخخة على الطريق الواصل بين قريتي كفرسجنة وحيش في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون قرب مخفر بلدة معصران في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ عُثِر على عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون داخل سيارة نوع “بيك أب” قرب جامع الرحمن في مدينة إدلب.

المصدر: الاعلام الحربي