اختبرت الهند بنجاح الدفعة الأولى من ذخيرة الدبابات الروسية عيار 125ملم ” مانغو” التي انتجتها بموجب ترخيص، وبدأت بتزويدها إلى جيشها .

وقال المكتب الصحفي لشركة ” تيخ ماش” الروسية التي تدخل في إطار مؤسسة ” روستيخ “، المصنعة لهذه القذائف، لوكالة “سبوتنيك” ،إن ” الدفعة الأولى من القذائف التي تم جمعها في الهند، اجتاز الاختبارات بنتائج أيحابيه، في الوقت الراهن، المنتج الهندي يختبر ويسلم جيشه قذائف ” مانغو” تحت علاماته التجارية”.

هذا وفي وقت سابق، صرح المدير التنفيذي لشركة “تيخ ماش” الروسي سيرغي روساكوف، بأن الهند وروسيا تستكملان العمل على إنشاء شركة مشتركة لإنتاج ذخيرة الدبابات، وتم تسليم المكونات الضرورية بهذا الشأن إلى نيودلهي.

ويذكر أيضاً أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفياتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات. وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.

المصدر: سبوتنيك