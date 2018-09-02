قال نائب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا عثمان ولد بيجل في تصريح للصحافة، ان “نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت حدود 57 بالمئة بحلول الساعة السادسة مساء”.

وتأخر أغلاق بعض مكاتب التصويت وقف ما أعلنت عنه مصادر أخرى داخل اللجنة بسبب الطوابير الطويلة التي اصطفت أمام المكاتب.

وأدلى الناخبون في موريتانيا بأصواتهم في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية التي يشارك فيها 98 حزبا سياسيا يمثلون كافة الطيف السياسي، التي تتنافس على كسب أصوات 1.4 مليون ناخب في البلد.

وشهدت مكاتب التصويت في الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية بموريتانيا والبالغ عددها 4035 مكتبا، أقبالا كبيرا حيث اصطف الناخبون في طوابير طويلة في انتظار أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.

المصدر: سبوتنيك