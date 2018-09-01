نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة ضربات مركزة على الجيب المتبقي لإرهابيي تنظيم “داعش” في تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية. وأفادت وكالة سانا بأن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش نفذا خلال الساعات الماضية رمايات دقيقة ومكثفة على محاور تحركات إرهابيي “داعش” ومقراتهم وتحصيناتهم في عمق الجروف الصخرية على اتجاه تلول الصفا بالريف الشرقي ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وأشارت سانا إلى أن وحدات الجيش عززت انتشارها وثبتت نقاطها في محاور تقدمها المدروسة لتشكل نقاط اسناد متقدمة في عملياتها المتواصلة حتى القضاء على ما تبقى من بؤر لتنظيم “داعش” في المنطقة ودحرهم منها بالتزامن مع افشال أي محاولة تسلل لإرهابيي التنظيم باتجاه تجمع مياه سد هاطيل أهم مصادر التنظيم المائية شمال غرب تلول الصفا الذي سيطر عليه الجيش قبل يومين.

ولفتت الوكالة إلى أن وحدات الجيش تتبع خلال عملياتها تكتيكات عسكرية تتناسب مع طبيعة منطقة تلول الصفا شديدة الوعورة والمليئة بالكهوف والمغاور مبينا أن حرمان تنظيم “داعش” الإرهابي من أهم مصادره المائية وكسر خطوط دفاعه وتدميرها أسهم في السيطرة على مساحات جديدة وسط انهيارات متسارعة في الإرهابيين وتشتيت وشل تحركاتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم.

ونفذت وحدات من الجيش أمس رمايات نارية بالأسلحة المناسبة طالت نقاط تحصن وأوكار إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة تلول الصفا ببادية السويداء وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد في الوقت الذي أحبطت فيه بالتعاون مع القوات الرديفة محاولة مجموعة إرهابية التسلل والفرار باتجاه منطقة التنف على اطراف البادية قرب الحدود السورية العراقية.

المصدر: وكالة سانا