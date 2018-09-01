الخارجية التركية تعرب عن خيبة أملها من قرار واشنطن إنهاء تمويلها لـ “أونروا” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2018 - 22:31
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الرئاسة الفلسطينية: ندرس التوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمواجهة القرار الأميركي بخصوص وقف تمويل وكالة الأونروا
منظمة التحرير الفلسطينية: قرار واشنطن مجحف ضدّ الشريحة الأكثر ضعفا في المجتمع الذين فقدوا أرضهم نتيجة إقامة "اسرائيل"
وزير الخارجية الاردني يأسف لقرار واشنطن بشأن الأونروا ويحذر من انعكاساته الخطرة على الأوضاع الإنسانية والأمن والاستقرار
الاتحاد الأوروبي: نأمل بأن تعيد واشنطن النظر في قرارها المؤسف بألا تكون بعد اليوم جزءا من الجهد الدولي لتمويل الاونروا
ايران: مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري يبحث مع المبعوث البريطاني الخاص بسوريا مارتن لانغ تطورات الأزمة السورية
أنصاري: نشدّد على ضرورة الاسراع في حل الازمة السورية وهذه الغاية من أولويات سياسة ايران الى جانب القضايا الانسانية
وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار: الدولة السورية مستمرة في حربها على الارهاب حتى الخلاص منه نهائيا
وزارة الدفاع الروسية: الجيش السوري يفشل هجوما لإرهابيين قادمين من التنف باتجاه جنوب شرق تدمر بريف حمص الشرقي
الدفاع الروسية: مقتل ارهابيين وأسر 2 آخرين أكدا انتماء المهاجمين لـ"أسود الشرقية" التي تلقت تدريبات من عسكريين أميركيين
المرصد المعارض: مقتل 9 مسلحين من تنظيم داعش الارهابي الجمعة بالمعارك مع الجيش السوري في ريف السويداء الشمالي الشرقي
تحالف العدوان يقر بغارة لطائرة له على حافلة مدرسية في سوق ضحيان بمحافظة صعدة أدت الى استشهاد 40 طفلا و11 آخرين
القوات البحرية اليمنية: استهداف بارجة رقابة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان وقوى العدوان تجلي الجرحى الى المستشفيات
مصدر في البحرية اليمنية: عملية استهداف البارجة السعودية تأتي ردا على استهداف الصيادين في السواحل والجزر اليمنية
وحدة الهندسة اليمنية: تدمير واعطاب 106 آليات للعدوان بعبوات ناسفة في 156 عملية على مختلف الجبهات في آب / اغسطس الماضي
مصادر يمنية: هجوم واسع على مواقع قوى العدوان شرق التحتيا بالساحل الغربي تخلله تدمير آليتين محملتين بعناصر العدوان
مصادر يمنية: تدمير 3 آليات للغزاة بعبوات ناسفة في جبهة الدريهمي بالساحل الغربي وآلية رابعة بمديرية خب والشعف بالجوف
وزير الخارجية جبران باسيل يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي أبدى تفهما لموقف لبنان من مسألة العودة
الخارجية اللبنانية: باسيل لمس تطورا في موقف المفوضية لناحية البدء بإزالة العراقيل من أمام العودة الطوعية والآمنة
قائد الجيش اللبناني يزيح الستار عن النصب التذكاري للعسكريين الشهداء الذين اختطفوا من قبل تنظيم داعش الإرهابي في عرسال
العماد عون: معركة فجر الجرود محطة مشرقة ومفصلية بتاريخنا العسكري وتاريخ لبنان وزادتنا إصراراً على إكمال مهمتنا الدفاعية
العماد جوزاف عون: همّ المؤسسة العسكرية الحفاظ على الأمن والحملات التحريضية أو الادعاءات لن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا
ترامب: اذا لم نبرم اتفاقا جيدا بعد عقود من التجاوزات فإن كندا ستكون خارج اتفاق التجارة الحرة في اميركا الشمالية (تافتا)
ألمانيا: خروج مسيرتين منفصلتين في شوارع كيمنتس شرق البلاد واحدة داعمة لسياسة الهجرة الحكومية والثانية رافضة لها
السلطات الهولندية: الشاب الافغاني الذي أصاب الجمعة في محطة قطارات أمستردام أميركيين 2 في هجوم بسكين تحرك "بدافع إرهابي"
الداخلية الليبية: اعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس لتسهيل انتقال المسافرين بين البلدين بعد شهر ونصف على اغلاقه
ليبيا: اصابة 3 أشخاص على الأقل بسقوط قذائف على العاصمة طرابلس وضواحيها رغم اعلان هدنة بين الجماعات المسلحة فيها
الجيش التشادي يواصل مطاردة مجموعة مسلحة كانت هاجمت مدينة بمنطقة تيبستي شمال البلاد على الحدود الليبية منذ اسبوعين
نيجيريا: مقتل 30 جنديا نيجيريا على الاقل في هجوم لجماعة بوكو حرام المتطرفة على قاعدة عسكرية في زاري شمال شرق البلاد
الخارجية التركية تعرب عن خيبة أملها من قرار واشنطن إنهاء تمويلها لـ “أونروا”
منذ 29 mins
1 September، 2018
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