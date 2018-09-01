فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم السبت في 1-9-2018.

دمشق وريفها:

ـ فجرت وحدات الهندسة في الجيش السوري نفقاً من مخلفات المجموعات المسلحة عند أطراف مدينة حرستا بالغوطة الشرقية لدمشق.

السويداء وريفها:

– قُتل 189 مسلحاً من داعش خلال المعارك مع الجيش السوري عند الحدود الإدارية لمحافظة السويداء في أقصى الريف الشمالي الشرقي منها، خلال الـ 38 يوماً الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

القنيطرة وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والادوية ومنها “إسرائيلية” الصنع من مخلفات المجموعات المسلحة، خلال قيامها بعملية تمشيط قريتي المعلقة وجباتا الخشب بريف القنيطرة.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” المدعو “دحام خضر النواف” إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليه، يوم أمس، في قرية الحصين شمال بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ـ داهمت “قسد” عدداً من منازل المدنيين وأغلقت الشارع العام في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، على خلفية إصابة عدد من مسلحيها، إثر انفجار عبوة ناسفة في البلدة.

الرقة وريفها:

ـ قُتِل مسؤول ما تسمى بـ “الاستخبارات العسكرية” التابعة لـ “قسد” المدعو “أحمد العويس” متأثر بإصابته جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين قرب قرية “صكيرو” على طريق الواصل بين مدينتي الرقة _تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ـ قُتِل خبير المتفجرات لدى “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة به زرعها مسلحو داعش في بلدة السلوك بريف الرقة الشمالي.

ـ نفذت قوات “التحالف الدولي” عملية إنزال جوي في مناطق سيطرة “قسد” بمحافظة الرقة، ونقلت أحد مسؤولي داعش، المعتقلين لدى “قسد” إلى جهة مجهولة، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

ـ قُتِل 3 مسلحين من “قسد” وأصيب آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين في مزرعة قرية الصفصافة بريف الرقة الغربي، يوم أمس.

– قُتل أحد مسلَّحي “قسد” إثر إطلاق مسلَّحي داعش النار عليه، قُرب دوار الادخار بمدينة الرقة، كما قُتِل مسلحٌ آخر من “قسد” جراء إطلاق النار مسلحي داعش النار عليه في محيط بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “الوحدات الكردية” شخصاً بسبب ترشحه لانتخابات المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

حلب وريفها:

ـ قُتل 3 أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة أمام “المجلس المحلي” التابع لـ”الجيش الحر” في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

ـ أُصيب شخص وطفل جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة منبج، كما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بمحيط الحديقة العامة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ أصيب 6 مسلحين مما تسمى “الشرطة الحرة” التابعة لـ “الجيش الحر” جراء قيام شخص مجهول برمي قنبلة عليهم في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

كما أصيب مسلَّحٌ آخر من “الشرطة الحرة” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون، قُرب أحد مقراتها في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

ـ أصيب شخصان جراء انفجار سيارة مفخخة قرب المدخل الشمالي لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب 3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، عند أطراف مدينة سرمدا، كما أصيب 4 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

وأُصيب عدد من الأشخاص بينهم امرأة إثر انفجار عبوتين ناسفتين على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قُتِل مسؤول “قطاع البادية” التابع لـ “هيئة تحرير الشام” المدعو “أحمد فؤاد ديب” جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة سراقب، كما قُتِل أحد مسلحي “الهيئة”، إثر إطلاق النار عليه في قرية إجلاس شرق مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأُصيب أحد مسلحي “الهيئة” إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة قرب حي البيطرة بمدينة إدلب.

ـ استولت “هيئة تحرير الشام” على معدات خدمية مخصصة لمخيمات النازحين في قرية عين البيضا بريف إدلب الجنوبي الغربي، وتشمل المعدات سيارة إطفاء وسيارة شحن وسيارات نفايات وصهريجي مياه ورافعة ومولد كهرباء.

ـ انفجر لغم استهدف المسؤول العسكري لـ “جماعة أنصار التوحيد _جند الأقصى” سابقاً المدعو “خالد خطّاب” بريف مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن إصابته.

ـ انفجر لغم بسيارة “بيك آب” قرب جامع بلال في مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: الاعلام الحربي