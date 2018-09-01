اعتبرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تأكيد إضافي من قبل هذه الإدارة على شراكتها للاحتلال في الحرب المعلنة التي تشنها ضد القضية والحقوق الفلسطينية.

ولفتت الجبهة في بيان لها السبت الى ان “الادارة الاميركية تؤكد استهدافها الممنهج للعناوين الرئيسية لهذه الحقوق كالأرض والقدس وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي القلب منها حقهم في العودة إلى أرض وطنهم الأصلي”، وتابعت “حيث كانت هذه الإدارة قد طالبت أيضا بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين بما لا يزيد عن نصف مليون لاجئ من أصل ما يزيد عن خمسة مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا رسميا”.

المصدر: فلسطين اليوم