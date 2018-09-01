أعلنت السلطات الهولندية أن المصابين بحادث الطعن الذي وقع أمس الجمعة بمحطة قطارات أمستردام المركزية هما سائحان يحملان الجنسية الأميركية، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة دوافع المشتبه بارتكابه الحادث والذي يبلغ 19 عاما.

وقالت الشرطة الهولندية السبت “حادث الطعن الذي حدث بالأمس اتضح أن ضحيتاه الاثنين كانا سائحين من الولايات المتحدة الأميركية. وكلاهما لا يزالان في المستشفى”، وأضافت أن “المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما هو في المستشفى ويتم الأن الاستماع إلى أقواله مع مترجم. والمزيد من المعلومات حول هذا الاستجواب ستصرح به السلطات في وقت لاحق”.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “إي تي 5” الهولندية أن “السفير الأميركي في هولندا بيت هويكسترا على اتصال بأسر الضحايا ويتم تعاون السفارة بشكل وثيق مع سلطات أمستردام للبت في القضية”.

المصدر: سبوتنيك