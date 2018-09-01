القوات البحرية اليمنية تعلن عن استهداف بارجة رقابة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2018 - 15:43
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الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لن تموّل بعد اليوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)
وكالة الأونروا تعرب عن "أسفها العميق وخيبة الأمل" لقرار واشنطن قطع المعونة عنها
السلطة الفلسطينية: لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا المشكّلة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الدول الأخرى للمساعدة في سد العجز المالي للأونروا لتستمر بتقديم المساعدة للفلسطينيين
الرئيس المصري يرسل وفدا أمنيا الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني وقادة فتح لاستكمال محادثات المصالحة والتهدئة مع العدو
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رجلا واضح السياسات ويفعل ما يقول
الحريري: على الأقل أصبح الآن في الإدارة الاميركية شخص يمكننا الحديث معه وإقناعه بمواقفنا
وزارة الدفاع الروسية: الجيش السوري يفشل هجوما لإرهابيين قادمين من التنف باتجاه جنوب شرق تدمر بريف حمص الشرقي
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة دربت إرهابيين للهجوم على تدمر
وزير الخارجية السوري وليد المعلم: الرئيس الأسد أعلن أن الأولوية لتحرير إدلب إما عبر المصالحات أو العمل العسكري
المعلم: لا نتطلع الى مواجهة عسكرية مع تركيا ولكن على أنقرة أن تدرك أن إدلب سورية وتخضع لسلطتنا
وزير الخارجية الأميركي: نعتبر الحملة العسكرية المرتقبة على إدلب "تصعيدا خطيرا للنزاع"
شبكة سي أن أن: خبراء استخباراتيون واستطلاعيون أميركيون وضعوا قائمة لأهداف الضربة المحتملة على سوريا
نائب وزير الخارجية السوري: سوريا مصممة على إنهاء وجود الإرهاب في إدلب وسترد على أي حماقة غربية وتدافع عن نفسها
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو تحذر واشنطن من مغبة شن هجمة صاروخية على سوريا
رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع: هناك حملة إعلامية مكثفة يخوضها خصوم مبادرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
مصادر يمنية: الجيش اليمني واللجان الشعبية يقتحمون مواقع لقوى العدوان في مديرية صرواح بمأرب
مصادر يمنية: قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدم واسعة لهم في كرش بمحافظة لحج
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يصل طهران اليوم لإجراء محادثات مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي
الحرس الثوري الإيراني: 4 قتلى و3 جرحى من مجموعة إرهابية حاولت الدخول الى إيران في منطقة سراوان الحدودية مع باكستان
استطلاع للرأي: 60 % من الأميركيين لا يوافقون على أداء الرئيس الاميركي و49 % يرون أن على الكونغرس إطلاق عملية لعزله
ليبيا: تعليق الرحلات الجوية في المطار الوحيد العامل في العاصمة بسبب المعارك الدائرة قرب طرابلس
الكرملين: إغتيال القائد الإنفصالي الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا عمل استفزازي يفاقم التوتر في المنطقة
البرازيل: قضاة المحكمة العليا يبطلون ترشيح الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية
وزيرة الخارجية الكندية: التوصل الى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة والمكسيك بات في متناول اليد
المانيا: 8 جرحى إثر اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط جنوب البلاد
القوات البحرية اليمنية تعلن عن استهداف بارجة رقابة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان
منذ 29 mins
1 September، 2018
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مصدر في البحرية: استهداف البارجة السعودية يأتي رداً على استهداف الصيادين في السواحل اليمنية
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