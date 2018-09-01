كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة لقوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن في قطاع عسير.

واكد مصدر عسكري أن “المرتزقة نفذوا زحفا مكثفا غربي أبواب الحديد في عسير بمشاركة من الطيران الحربي والاستطلاع، غير أن المجاهدين تمكنوا من التصدي لهم واجبارهم على التراجع دون أن يتمكنوا من احرازي أي تقدم”.

وأضاف المصدر أن “المرتزقة تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أثناء محاولتهم الفاشلة للتقدم غربي أبوب الحديد”، ولفت الى ان “القوة الصاروخية والمدفعية اليمنية دكت العديد من مواقع الجيش السعودي ومرتزقته بالعديد من القذائف”.

المصدر: موقع انصار الله