اعتبر المسؤول الثقافي في “حركة أمل” ومفتي صور الشيخ حسن عبد الله أن “الامام المغيب السيد موسى الصدر يشكل علامة جمع ووحدة بين اللبنانيين تجلت بالأمس في بعلبك وتتجلى في كل يوم من خلال ادبياته ومواقفه التي تجسد اسس التلاقي بين اللبنانيين”.

وقال المفتي عبد الله في حديث له السبت “على القيادات اللبنانية الافادة من خارطة الطريق السياسية الانقاذية التي اطلقها الرئيس نبيه بري في مهرجان الوفاء للامام الصدر واختصار المسافة التي تؤدي الى انقاذ البلد والنهوض بمؤسساته، من خلال تشكيل الحكومة واطلاق عجلة الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام