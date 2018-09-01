هل أرواحنا تأكل الطعام؟.. قد يغلب على نظرتنا للأكل أنه حاجة للجسم ليس إلا، لكن الحقيقة هي أن الطعام وإعداده وتذوقه يعد تجربة فنية بكل ما تعني الكلمة من معنى، ولهذا نرى تنافسا بين المطابخ العالمية على تقديم الأجود والأجمل والألذ. ومن الطبيعي أن يؤثر الفن في الروح، إلا أن هذا التأثير للطعام لا يتوقف عند الصورة، بل ثمة خصائص لبعض الأطعمة تجعل منها لائحة مأكولات مفضلة للروح قبل الجسد، وهي:

-“الأرضي شوكي – الخرشوف”

غني بمضادات الأكسدة والتي ثبت علميا أنها تخفف من أعراض اضطرابات القلق، وفقا لبحث أجرته كلية الطب في جامعة “هارفارد”

-التفاح والجوز والبروكلي: جميعها غنية بمضادات الأكسدة

-اللبن “الزبادي”

وجد باحثون أن الميكروبات المعوية مفيدة للشعور بالراحة، إذ توجد 95 بالمئة من مستشعرات هرمون السعادة الـ”سيروتونين” في الغشاء المخاطي المعوي، ومن المعلوم طبيا أن نقص هذا الهرمون في الجسم يزيد أعراض القلق والإكتئاب، والمتممات الغذائية التي تعتمد على الخمائر مثل اللبن تدعم عمل الميكروبات المعوية.

-الكركم:

توصلت دراسة حديثة الى أن التوابل مثل الكركم والزعفران يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات القلق والإكتئاب.

-سمك السلمون:

السلمون غني بأحماض أوميغا 3 وفيتامينات B6 وB12 والتي ثبت أنها مفيدة لعلاج حالات الإكتئاب والقلق، معظم المأكولات البحرية وكذلك الجوز غنية بالـ”أوميغا 3″ ولديها ذات المفعول.

-السبانخ:

المواد الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من المعنيسيوم، مثل السبانخ، مفيدة لرفع مستوى هرمون السعادة في الجسم، كذلك البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة هي مصادر قيمة للمغنيسيوم.

المصدر: اخبار الان