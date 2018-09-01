دعت أمانة الاعلام في “حزب التوحيد العربي” في لبنان في بيان لها السبت الى “مقاطعة إنتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز التي حدد موعدها يوم غد الاحد في 2 ايلول/سبتمبر 2018 وعدم المشاركة ترشيحا واقتراعا تماشيا مع قناعتنا المطلقة بعدم جدية هذه العملية في إحداث تغيير حقيقي يخدم مصلحة ابناء طائفتنا الكريمة”.

وقال البيان إن “أسباب المقاطعة تتلخص بالالتزام بموقفنا السابق بمبايعة سماحة الشيخ نصر الدين الغريب في موقع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز”، واشارت الى “عدم ايجاد تسوية وحل لملف مشيخة العقل والتصرف وكأن الأمور تسير بشكل طبيعي دون مشاكل ودون مراعاة فريق كبير من ابناء الطائفة”.

وذكر البيان أن “من أسباب المقاطعة هو عدم فتح نقاش جدي من قبل القيادات السياسية في وضع رؤية واضحة للمجلس المذهبي والأوقاف بما يخدم أبناء الطائفة على كافة الصعد”، ودعا “كل الأصدقاء والرفاق الى مقاطعة هذه العملية بالشكل والمضمون وعدم تقديم صك براءة للقيمين عليها وإضفاء الشرعية على مجلس ومؤسسة لا تمثل كل أبناء طائفتنا”.

وأمل البيان “بالخروج من هذه الدوامة الى لغة حوارية تجمع ولا تفرق وتضع المشاريع الانمائية في قائمة اولوياتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام