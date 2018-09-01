أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما يقضي بإعفاء الشهداء والمصابين بعجز كلي بنسبة 80 بالمئة فما فوق من الديون المترتبة بذمتهم من قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة بما لا يزيد على مليون ليرة سورية.

ونص المرسوم على إعفاء الشهداء والمصابين نتيجة الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عناصر ارهابية أو معادية بعجز كلي بنسبة 80 بالمئة فما فوق من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته الحاصلين على قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة من تسديد ما لا يزيد على مليون ليرة سورية من كتلة الديون المترتبة بذمتهم على هذه القروض.

المصدر: سانا