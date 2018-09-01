الحديث عن عدوان اميركي جديد على سوريا مبني على افتعال مسرحية كيميائية يهدف الى:

اعطاء دفعة لبقايا الارهابيين وتأخير اي معركة في ادلب

التاثير على القمة الثلاثية المقررة حول سوريا

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