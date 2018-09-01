القائم بأعمال محافظ الحديدة: القصف الممنهج لآبار المياه في جزيرة كمران يهدف إلى تهجير قسري للمواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2018 - 12:01
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رئيس مجلس النواب نبيه بري: سنواصل العمل على انجاز تحرير الامام السيد موسى الصدر من مكان احتجازه في ليبيا
الرئيس بري: ان ساحة العمل الرئيسية للجنة الكشف عن مصير الامام الصدر ورفيقيه هي في ليبيا
الرئيس بري: حركة أمل وحزب الله عينان ورئتان في قفص لبنان الصدري ينبعان من البقاع ويصبان في الجنوب
الرئيس بري: حكومة لبنان يجب ان تمثل جميع قوى لبنان وان تكون قراراتها مستقلة ومرتكزة على الوحدة الوطنية
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رجلا واضح السياسات ويفعل ما يقول
الحريري: على الأقل أصبح الآن في الإدارة الاميركية شخص يمكننا الحديث معه وإقناعه بمواقفنا
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لن تموّل بعد اليوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)
وكالة الأونروا تعرب عن "أسفها العميق وخيبة الأمل" لقرار واشنطن قطع المعونة عنها
السلطة الفلسطينية: لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا المشكّلة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس المصري يرسل وفدا أمنيا الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني وقادة فتح لاستكمال محادثات المصالحة والتهدئة مع العدو
وزير الخارجية الأميركي: نعتبر الحملة العسكرية المرتقبة على إدلب "تصعيدا خطيرا للنزاع"
شبكة سي أن أن: خبراء استخباراتيون واستطلاعيون أميركيون وضعوا قائمة لأهداف الضربة المحتملة على سوريا
نائب وزير الخارجية السوري: سوريا مصممة على إنهاء وجود الإرهاب في إدلب وسترد على أي حماقة غربية وتدافع عن نفسها
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يصل طهران اليوم لإجراء محادثات مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي
الحرس الثوري الإيراني: 4 قتلى و3 جرحى من مجموعة إرهابية حاولت الدخول الى إيران في منطقة سراوان الحدودية مع باكستان
استطلاع للرأي: 60 % من الأميركيين لا يوافقون على أداء الرئيس الاميركي و49 % يرون أن على الكونغرس إطلاق عمليه لعزله
ليبيا: تعليق الرحلات الجوية في المطار الوحيد العامل في العاصمة بسبب المعارك الدائرة قرب طرابلس
البرازيل: قضاة المحكمة العليا يبطلون ترشيح الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية
وزيرة الخارجية الكندية: التوصل الى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة والمكسيك بات في متناول اليد
القائم بأعمال محافظ الحديدة: القصف الممنهج لآبار المياه في جزيرة كمران يهدف إلى تهجير قسري للمواطنين
منذ 18 mins
1 September، 2018
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