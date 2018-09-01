أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني إلى المحادثات الإيرانية الأوربية بعد نقض أمريكا للإتفاق النووي، قائلاً: إن هناك شكوكاً تراودنا فيما يخص التسوية السياسية للقضية النووية مع الأوربيين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أشار اليوم السبت إلى نقض أمريكا للإتفاق النووي وخروجها من الإتفاق، قائلاً: المحادثات جارية حالياً مع الأوربيين في مجال التسوية لكن المحادثات واسعة النطاق مع الأوربيين لا تعطي إحتمالات جيدة.

وتابع لاريجاني بالقول إنه ليس واضحاً بعد كم سيكون الأوربيين موفقين فيما يخص التنفيذ أو أنهم إلى اي مدى سيتمكنون من الناحية السياسية من النجاح في تسوية القضية، وعليه فإن هناك شكوكاً تساورنا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وبيَّن رئيس مجلس الشورى أن بلاده لم تعد اليوم في الظروف الحالية في صراعات كلاسيكية بحيث إن لهذه الصراعات تعقيداتها التي يتوجب فهم جميع ابعادها.

وأضاف لاريجاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تطلب ما هو طموح جداً فيما يتعلق بالإستفادة من المعدات والتكنولوجيا خاصة بالموضوع النووي بحيث يتعذر على الآخرين فهم هذا الطلب.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالقول إن إيران أخذت على عاتقها مسئلة السير في مسيرة التطور في المجال التكنولوجي لا سيما المجال النووي، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تسعى لصناعة أو حيازة الأسلحة النووية وحتى أنها دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات تفقدية لمنشآتها النووية.

وأضاف لاريجاني بالقول إنه وبناءً على ما تقدم فقد أصدر قائد الثورة الإسلامية فتوىً حرم فيها صناعة السلاح النووي حيث إننا ملتزمون بهذه الفتوى.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إنه وبعد الفتوى التي صدرت من قبل قائد الثورة الإسلامية والتي تنص على تحريم إستخدام وصناعة الأسلحة النووية، قالوا إنهم (الغرب) يريدون التفاوض معنا حيث قبلت إيران بذلك.

وختم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالقول إننا كنا نستطيع الإنسحاب من الإتفاق النووي بعد إنسحاب أمريكا منه لكن القادة الأوربيين طلبوا منا البقاء فيه إلا أن بقيت لدينا شكوك في القرارات التي يتخذونها.

واضاف إن إيران قبلت بمنح الأوربيين فرصة للإستمرار في الإتفاق النووي معهم كي ترى ما إذا كانوا سيتمكنون من تسوية القضية تسوية سياسية أم لا حيث إن قرار الجمهورية الإسلامية هذا كان قراراً صائباً وحكيماً.

المصدر: وكالة تسنيم