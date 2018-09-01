استشهد وأصيب ثلاثة عشر مواطناَ مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي – الاميركي استهدف منازل المواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأكدت “المسيرة نت” استشهاد 3 مواطنين وإصابة 10 أخرين جراء قصف المرتزقة المتواصل على منازل المواطنين في مركز مديرية الدريهمي.

وكانت استشهدت امرأة وأصيب طفل في وقت سابق، إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنين شمال منطقة السويق بمديرية التحيتا.

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام من جريمة طيران العدوان بحق الأسر النازحة في مديرية الدريهمي بالحديدة والتي خلفت أكثر من 30 شهيدا بينهم 20 طفلاً.

المصدر: المسيرة نت