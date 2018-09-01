كتل هوائيّة حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربيّة تسيطر على مناطق الحوضّ الشرقيّ للمتوسّط، تتأثر بها المناطق الداخليّة والجبليّة اللبنانيّة وبعض مناطق السّاحل الشماليّ خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم مع استقرار درجات الحرارة على السّاحل بينما ترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل (بالاخص مناطق البقاع الشماليّ والأوسط)، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س

الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: ٣٠°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية