أكدت الحكومة الروسية أن التبادل التجاري بين روسيا وسوريا ازداد بنسبة 25 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ 226.7 مليون دولار.

وجاء ذلك في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية في أعقاب اجتماع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث تم بحث العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشير في البيان كذلك إلى زيادة حجم توريدات المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا بمقدار 2.5 مرة.

وتطرق الجانبان أيضا إلى جهود الجانب السوري لمنح امتيازات للشركات الروسية في السوق المحلية، والنجاحات المعينة التي تم تحقيقها في التعاون الصناعي.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن عودة اللاجئين لا تزال من أهم المسائل بالنسبة لسوريا، مضيفة أن إعادة بناء الاقتصاد السوري وحل كل المسائل المتعلقة بتطبيع الظروف المعيشية في البلاد يعتبر من أهم الشروط لحل قضية اللاجئين.

وأضافت الحكومة الروسية أن هذه القضية تتصدر اهتمام اللجنة الروسية – السورية الدائمة للتعاون التجاري – الاقتصادي والعلمي – التقني، التي يرأسها يوري بوريسوف ووليد المعلم.

المصدر: روسيا اليوم