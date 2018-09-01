المتحدث باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: قرار واشنطن وقف دعم الاونروا لا يساهم في تقدم عملية التسوية والحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2018 - 10:08
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رئيس مجلس النواب نبيه بري: سنواصل العمل على انجاز تحرير الامام السيد موسى الصدر من مكان احتجازه في ليبيا
الرئيس بري: ان ساحة العمل الرئيسية للجنة الكشف عن مصير الامام الصدر ورفيقيه هي في ليبيا
الرئيس بري: على أبناء الثورة في ليبيا العودة الى ما التزموا به معنا تجاه قضية الامام الصدر
الرئيس بري: حركة أمل وحزب الله عينان ورئتان في قفص لبنان الصدري ينبعان من البقاع ويصبان في الجنوب
الرئيس بري: نطالب بإصدار عفو عام مدروس يستثني جرائم القتل واستهداف الاجهزة الامنية
الرئيس بري: حكومة لبنان يجب ان تمثل جميع قوى لبنان وان تكون قراراتها مستقلة ومرتكزة على الوحدة الوطنية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: الإمام المغيب السيد موسى الصدر قامة وطنية ناضلت في سبيل لبنان ورسالة التعايش فيه
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رجلا واضح السياسات ويفعل ما يقول
الحريري: على الأقل أصبح الآن في الإدارة الاميركية شخص يمكننا الحديث معه وإقناعه بمواقفنا
وكالة الأونروا تعرب عن "أسفها العميق وخيبة الأمل" لقرار واشنطن قطع المعونة عنها
السلطة الفلسطينية: لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا المشكلة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة
الصحة الفلسطينية: اصابة 120 شخصا برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود غزّة
حركة حماس: مسيرات العودة ستستمر وستتصاعد وستبقى القوة الشعبية المتراكمة والمراهن عليها
وزير الخارجية الأميركي: نعتبر الحملة العسكرية المرتقبة على إدلب "تصعيدا خطيرا للنزاع"
شبكة سي أن أن: خبراء استخباراتيون واستطلاعيون أميركيون وضعوا قائمة لأهداف الضربة المحتملة على سوريا
نائب وزير الخارجية السوري: سوريا مصممة على إنهاء وجود الإرهاب في إدلب وسترد على أي حماقة غربية وتدافع عن نفسها
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يصل طهران اليوم لإجراء محادثات مع مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي
الحرس الثوري الإيراني: 4 قتلى و3 جرحى من مجموعة إرهابية حاولت الدخول الى إيران في منطقة سراوان الحدودية مع باكستان
وزارة الصحة الجزائرية: 74 إصابة مؤكدة بالكوليرا في ست مناطق منذ آب/اغسطس 2018
استطلاع للرأي: 60 % من الأميركيين لا يوافقون على أداء الرئيس الاميركي و49 % يرون أن على الكونغرس إطلاق عمليه لعزله
ليبيا: تعليق الرحلات الجوية في المطار الوحيد العامل في العاصمة بسبب المعارك الدائرة قرب طرابلس
البرازيل: قضاة المحكمة العليا يبطلون ترشيح الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية
المتحدث باسم البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: قرار واشنطن وقف دعم الاونروا لا يساهم في تقدم عملية التسوية والحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين
منذ 50 mins
1 September، 2018
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