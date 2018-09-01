نددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار واشنطن قطع المعونة عنها رافضة الانتقادات الأميركية الموجهة إليها بحسب ما أفاد المتحدث باسمها ليل الجمعة.

وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على تويتر أن الوكالة “تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت”. وقال “نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها +منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه+”.

كذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “أسفه” لقرار واشنطن بحسب ما أعلن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.

وأكد البيان أن “الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة” مشيرا إلى أنها “تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين وتساهم في إحلال الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية