تستمرّ الشكوى من جهات اغترابيّة من الأسعار المرتفعة لبطاقات السفر إلى لبنان قياساً بالدول المحيطة.الجدل في زحلةيستمرّ الجدل حول امتياز كهرباء زحلة ما بين مؤيّد التمديد لضمان توفير الخدمة وبين أصحاب المواقف المُلتبسة أو الحائرة في غياب بديل مضمون وسط تشكيك في وعود وزير الطاقة.نائب عائد إلى المجلس يتراجع عن وعوده ويتهرّب من تسديد المستحقّات التي وعد بها ماكينته الانتخابيّة رغم استمرار أعضائها بالمطالبة.

الجمهورية

إعتبر البعض أن قيام تكتل بخطوة قد يقرأها مرجع رئاسي بأنها موجهة ضدّه مما قد يُصعِّب التأليف خصوصاً أن العلاقة بين المرجع والتكتل ليست جيدة.

يعمل مرجع حكومي سابق على خط الوساطات لتقريب وجهات النظر في موضوع تأليف الحكومة.

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعية حكومية حمّلت وزيراً بارزاً حلاً لعقدتين لجهة التأليف فيما بقيت عقدة واحدة قيد الحل.

البناء

قالت مصادر أممية معنية بالتقرير الخاص بحقوق الإنسان في اليمن إن الحملة التي تشنّها السعودية والإمارات على التقرير لذكره الجرائم المرتكبة بحق الأطفال من التحالف الذي يخوض الحرب ضد اليمن ووصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعرّض لحملة شبيهة بتلك التي لاقاها تقرير سابق، وانتهى الأمر بحذف الفقرات التي تدين السلوك الوحشي للسعودية وحلفها مقابل قيام دول الخليج بتمويل بعض الأنشطة التي يطلبها الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت المصادر الجمعيات الحقوقية لحملة مضادة حماية لحقوق الإنسان.

اللواء

يستبعد وزير مطلع على أجواء التأليف، حدوث تقدُّم، ما لم يتراجع تيّار موالٍ عن شروطه “الاستئثارية”!

يحاول بعض “الموظفين الماليين” اعتماد “أساليب خطيرة” في الاختلاس، بعد انفضاح أمر بعضهم، ورفع القضية للقضاء!

شكل مسؤول كبير فريق عمل، يعاونه في ملف الاعتبارات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالصلاحيات والتأليف

المستقبل

إن ديبلوماسيين غربيين لاحظوا أن سفير دولة كبرى مؤثرة في الوضع السوري يقول إن بلاده لم تغيّر موقفها من التمديد لـ “اليونيفيل” وتدعمه، لكنهم فوجئوا بتريث الدولة المذكورة في إعلان موقفها النهائي أثناء المداولات في مجلس الأمن حول هذا الموضوع.