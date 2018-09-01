أفاد استطلاع للرأي نشر الجمعة بأن 60% من الأميركيين لا يوافقون على أداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبأن نصفهم تقريبا يؤيدون فكرة عزله.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست و”إيه بي سي نيوز” وشمل 1003 أشخاص بالغين في الفترة الممتدة بين 26 و29 آب/أغسطس فإن 36% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض.

واعتبر 49% من المستطلعين أن الكونغرس يجب أن يطلق عملية لعزل ترامب بينما قال 46% إنهم سيعارضون ذلك.

وعبر 53% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الرئيس الأميركي عرقل سير العدالة بمحاولته التدخل في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول وجود تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية. في المقابل اعتبر 35% من الأميركيين أن الرئيس لم يسع إلى التدخل في هذا التحقيق.

وقال 63% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يدعمون التحقيق الذي يجريه مولر بينما أبدى 29% معارضتهم له.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية