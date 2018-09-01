أعلن “ائتلاف الوطنية” في البرلمان العراقي الجمعة ترشيحه رسميا النائب طلال خضير الزوبعي رئيسا لمجلس النواب.

وقال الائتلاف(الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي اياد علاوي) في بيان له “عقدت قيادات ائتلاف الوطنية اليوم الجمعة اجتماعا موسعا لمناقشة أخر تطورات ومستجدات الوضع السياسي والمشاورات الجارية لتشكيل الكتلة الأكبر بحضور الدكتور اياد علاوي والدكتور صالح المطلك والدكتور سليم الجبوري والدكتور طلال الزوبعي”.

وتابع البيان “شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الملفات المطروحة وتم الخروج بجملة توصيات أبرزها الاتفاق على ترشيح النائب طلال خضير الزوبعي رئيسا لمجلس النواب العراقي وأيضا الانفتاح على الكتل الوطنية التي تريد إعمار هذا البلد والابتعاد عن من يريد عودة العراق إلى ما كان عليه في الحقبة الماضية “.

المصدر: سبوتنيك