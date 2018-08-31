أطلقت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، صاروخي ” زلزال1″ وصلية كاتيوشا على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في نجران. وأفاد مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخي نوع “زلزال1” محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع السديس العسكري.

وأضاف المصدر أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان عاودت استهداف تجمعات المرتزقة في الموقع العسكري ذاته بصلية من صواريخ الكاتيوشا فيما شنت القوة المدفعية قصف مكثف بقذائف المدفعية. وأكد المصدر تحقيق إصابات مباشرة في صفوف مرتزقة الجيش السعودي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتكبيدهم خسائر مادية.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت أمس الخميس ثلاثة صواريخ “زلزال1” على تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة في موقع السديس والصوح بقطاع نجران وكبدتهم خسائر كبيرة.

المصدر: المسيرة نت