أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت أن “النائب الأول لوزير الخارجية جون سوليفان بحث مع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس خلال اجتماع في واشنطن العلاقات مع روسيا والمواضيع المتعلقة بحلف الناتو”.

وقالت ناورت في بيان له الجمعة “ناقش النائب الأول لوزير الخارجية ووزير الخارجية العلاقات مع روسيا ونتائج قمة حلف الناتو والشراكة عبر الأطلسي”.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الليتواني، ساوليوس سكفيرنياليس، كان قد أعلن بداية آب/أغسطس الجاري، أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تعد من أولويات سياسة ليتوانيا الخارجية.

المصدر: سبوتنيك