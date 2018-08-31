فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الجمعة في 31-8-2018.

حلب وريفها:

ـ فجَّر الجيش السوري عدة مخلفات ذخائر قرب سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي، ولا وجود لأي تفجير ارهابي في المنطقة.

ـ قُتلَ أحد مسؤولي “قسد” المدعو “شيرو كوباني”، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقله، زرعها مسلحو داعش، جنوب مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ أصيب 3 مسلحين من “قسد” ومدني، إثر مشاجرة بين عدد من المدنيين ومسلحين من “قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

دير الزور وريفها:

ـ علَّقت خلايا تابعة لداعش ملصقات ورقية، على جدران قرية الصبحة الواقعة تحت سيطرة “قسد” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، هددوا فيها كل شخص يتعامل مع “قسد” في المجال النفطي، بالقتل.

ـ هربت 5 من نساء مسلَّحي داعش من الجنسية المغربية من مناطق سيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، إلى مناطق سيطرة “قسد” في المنطقة.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 4 أشخاص، من مشفى مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، بتهمة زرعهم الألغام بالمنطقة.

ـ أرسل “التحالف الدولي” تعزيزات عسكرية، تضم آليات عسكرية وشاحنات محملة بالذخيرة، لمسلحي “قسد” في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” المدعو “أحمد العويس” إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليه، على الطريق الواصل بين مدينتي الرقة وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

ـ اعتقلت “قسد” شابين اثنين، على حاجزٍ لها في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لأسبابٍ مجهولة، كما اعتقلت شاباً قُرب قصر المحافظة في مدينة الرقة، بتهمة تصوير مقرات لها بالمدينة.

ـ سرق مسلَّحو “قسد”، مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية من محل للهواتف النقالة بعد الاعتداء بالضرب على صاحبه، في حي الجزرة بمدينة الرقة.

ـ سرق مسلحون مجهولون مبلغاً مالياً من طبيب تحت تهديد السلاح، في مدينة الرقة.

إدلب وريفها:

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 4 أشخاص، في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، بسبب سعيهم للمصالحة مع الجيش السوري.

ـ طالبت “حكومة الإنقاذ _هيئة تحرير الشام” المدنيين القادرين على حمل السلاح في إدلب، بالانضمام إلى مسلَّحي “الهيئة” والمشاركة في عمليات التدشيم على الجبهات وأعمال أخرى.

ـ أطلق مسلّحون مجهولون النار على شخصٍ، قرب مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابته.

ـ عُثرَ على عدة ألغام متفجرة زرعها مسلحون مجهولون، في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

ـ علَّق المشفى “المركزي” بمدينة إدلب عمله، احتجاجاً على اختطاف مدير المشفى “الجراحي التخصصي”، من قبل مسلَّحين مجهولين، في المدينة.

حماة وريفها:

ـ فجرت الفصائل المسلحة جسري “بيت راس” و”الشريعة” الذين يربطان مناطق سيطرة المجموعات المسلحة مع الجيش السوري في قريتي الجيد والكريم على التوالي، بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك تحسُّباً لتقدم الجيش السوري في المنطقة.

حمص وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخلفات مسلحي داعش في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي.

المصدر: الاعلام الحربي