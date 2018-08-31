ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المتواصلة في العاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميًا لحكومة “الوفاق الوطني”، إلى 38 قتيلاً وأكثر من 90 جريحاً. جاء ذلك وفق بيان نشرته اليوم الجمعة، إدارة شؤون الجرحى في طرابلس (تابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق)، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وأوضح البيان أن الحصيلة الجديدة للقتلى والمصابين في الاشتباكات، سجلت حتى منتصف اليوم الجمعة. وقالت إن هناك حالات أخرى لم يتم تحويل أسمائها إلى قسم الإعلام بالإدارة (دون توضيح نوع الحالات إن كانت لقتلى أو لمصابين).

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في بيان على “فيسبوك” ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس إلى 30 قتيلاً، قبل أن تؤكد اليوم ارتفاع العدد إلى 38 قتيلًا.

وتشهد العاصمة الليبية منذ أسبوع اشتباكات مسلحة بين “اللواء السابع” التابع لوزارة الدفاع، والمعروف بالكانيات (الكثير من عناصره من عائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة “ثوار طرابلس” بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من “كتيبة النواصي”، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية.

ويتهم اللواء السابع، كل من “ثوار طرابلس” و”كتيبة النواصي”، بمهاجمة نقاط تمركزه في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات فجر الأحد، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بسيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، حسب وسائل إعلام محلية.

المصدر: وكالة الاناضول