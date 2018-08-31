قال الناطق باسم حركة “حماس” في فلسطين عبد اللطيف القانوع الجمعة إن مسيرات العودة ستجبر العدو الاسرائيلي على رفع حصاره عن قطاع غزة المستمر منذ 2006.

وأشار القانوع في بيان له الجمعة الى ان “المسيرات ستظل مستمرة في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت حق العودة”.

واعتبر القانوع أن “المقاومة بكل أشكالها ستبقى خيار شعبنا الاستراتيجي في مواجهة الاحتلال الصهيوني وتحقيق حلم العودة والتحرير”.

وأوضح القانوع أن “مسيرات العودة أكدت على قدرة شعبنا في مواجهة صفقة القرن وعبرت عن وحدته الوطنية ميدانيًا وسياسيًا”.

المصدر: فلسطين اليوم