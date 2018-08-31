عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لسكان إقليم دونباس الأوكراني في مقتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو.

وقال “الكرملينط في حديث له الجمعة “تقبلوا مني خالص التعازي في مقتل ألكسندر زاخارتشينكو”، وتابع “أود التعبير عن التعازي لذوي وأقارب زاخارتشينكو وكل سكان دونباس”، واضاف “روسيا ستقف معكم دوما”.

ورأى بوتين ان “مقتل زاخارتشينكو يشير مجددا الى أن من اختار طريق الإرهاب والعنف لا يمكن أن يبحث عن تسوية سياسية سلمية ولا يريد حوار حقيقية مع سكان الجنوب الشرقي الأوكراني”، واضاف “يراهنون على إركاع شعب دونباس لكنهم لن يجنحون في ذلك”.

المصدر: سبوتنيك