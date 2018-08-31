شدد منسق “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” خالد البطش على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها. وأكد أن “الإغراءات التي الدولية والكلام المعسول لن يثني شعبنا عن مسيرات العودة”.

وقال البطش في كلمة له خلال مشاركته في مسيرة العودة على حدود غزة الجمعة إن “المشكلة ليست لدى الشعب الفلسطيني وإنما لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي جاء من آخر الدينا لكي يحتل فلسطين ويبني عليها المستوطنات على حساب أصحاب الأرض الأصليين وهم الفلسطينيون”، وأضاف “ماضون في مسيراتنا ومشوارنا ولن تتوقف مسيرات العودة ولن يتم التراجع عنها”.

المصدر: فلسطين اليوم