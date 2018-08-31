أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استهداف طيران العدوان آبار مياه الشرب في جزيرة كمران.. محذرة من كارثة وبائية وصحية نتيجة ذلك. واستنكرت الوزارة في بيان لها إمعان تحالف العدوان في تدمير البنى التحتية ضاربا عرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد البيان أن هذا الاستهداف المباشر لمشروع مياه الشرب الحيوي في الجزيرة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر شن هجمات على الأعيان المدنية التي لا يمكن للسكان الاستغناء عنها لبقائهم على قيد الحياة.

ونبهت الوزارة من كارثة صحية وانتشار وباء الكوليرا جراء هذه الممارسات المتعمدة والممنهجة للعدوان.. مشيرة إلى أن انعدام مصدر نقي للمياه يجعل المواطن يبحث عن بدائل مائية أخرى غير مأمونة ما يؤدي إلى انتقال الكوليرا كما يحصل في كثير من مناطق اليمن منذ أن دمر العدوان مشاريع المياه والصرف الصحي. ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل سريع لإيقاف ممارسات العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة نت