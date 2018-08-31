واصلت التنظيمات الارهابية جرائمها وأعمالها التخريبية التي تستهدف البنى التحتية ومنازل المواطنين حيث أقدمت خلال الساعات القليلة الماضية على تدمير جسرين في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأفادت وكالة سانا بأن إرهابيي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” قاموا صباح اليوم بتدمير جسرين في بلدتي الشريعة وبيت الراس في سهل الغاب مستخدمين كميات كبيرة من المواد المتفجرة. وأوضحت الوكالة أن الجسرين المستهدفين هما من أهم وأضخم الجسور في ريف حماة الشمالي الغربي ويربطان بين بلدتي الشريعة وبيت الراس والقرى والبلدات المجاورة.

ويأتي تدمير التنظيمات الإرهابية للجسرين كمحاكاة لجرائم “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة وتنظيم داعش الإرهابي حيث عمدا خلال العام الماضي إلى تدمير جميع الجسور على نهر الفرات لمنع وحدات الجيش العربي السوري من التقدم في عملياتها ضد الإرهاب.

وينتشر آلاف الإرهابيين المرتزقة في بعض قرى ريف حماة الشمالي وريف ادلب تسللوا من الأراضي التركية ويتلقون الدعم والتسليح عبر الحدود المشتركة من قبل أنظمة إقليمية وغربية.

المصدر: وكالة سانا