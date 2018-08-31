أعلنت تركيا رسميا الجمعة تصنيف “هيئة تحرير الشام” المتواجدة في محافظة إدلب السورية منظمة “إرهابية” .

ووفقا لعدد الجريدة الرسمية الصادر الجمعة. فقد أضافت الحكومة التركية هذه المجموعة الارهابية الى قائمتها الخاصة ب”الأسماء الأخرى المستخدمة” من جانب “جبهة النصرة” الفرع السابق للقاعدة في سوريا والتنظيم نفسه المصنف على أنه “إرهابي” من قبل أنقرة.

وغيرت “جبهة النصرة” اسمها عام 2016 إلى جبهة “فتح الشام” المجموعة التي تم حلها العام الماضي وقام أنصارها فضلا عن منظمات أخرى. بتشكيل “هيئة تحرير الشام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية