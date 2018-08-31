سير أبناء مديرية صعدة، اليوم الجمعة، قافلة مالية تحمل عنوان “قافلة الولاء” دعماً واسناداً للطيران المسير وضرباته المسددة على مطارات الدول المعادية واستجابة لدعوة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

القافلة المالية احتوت على سبعة مليون ريال وخواتم ذهـب وطلقات سلاح الكلاشنكوف ومسدس.

واثناء تسيير القافلة المالية وبحضور عدد من مسؤولين وثقافيين المحافظة نظم الحاضرون وقفة احتجاجية ألقي فيها كلمات عديدة نددت بجرائم العدوان بحق النساء والأطفال واخرها جريمة اطفال مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأكد بيان الوقفة الاستمرار في رفد الجبهات بالمقاتلين وقوافل المال والعتاد حتى تحقيق الانتصار وطرد الغزاة من كل شبر بأرض اليمن، كما بارك البيان للدفاع الجوي بإسقاطه طائره مقاتلة متطورة من نوع سي اتش والتي تم اسقاطها في جيزان، وكذلك لسلاح الجو المسير والذي تم من خلاله استهداف مطار دبي الدولي بطائرة صماد3.

و توعد أبناء مديرية صعدة جميع دول تحالف العدوان بالأخذ بالثأر مهما كانت التضحيات مؤكدين استمرارهم بدعم جبهات العزة والشرف بالمال والعتاد والرجال حتى تحقيق النصر.

المصدر: موقع انصار الله