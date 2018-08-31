وزارة الصحة اليمنية تحذر من كارثة صحية جراء استهداف العدوان لآبار المياه بجزيرة كمران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2018 - 20:14
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الرئيس بري: حكومة لبنان يجب ان تمثل جميع قوى لبنان وان تكون قراراتها مستقلة ومرتكزة على الوحدة الوطنية
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الرئيس الأميركي: إذا لم تطور منظمة التجارة العالمية نفسها سأنسحب واتفاقية تأسيسها أسوأ إتفاق تجاري على الإطلاق
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وزارة الصحة اليمنية تحذر من كارثة صحية جراء استهداف العدوان لآبار المياه بجزيرة كمران
منذ 1 ساعة
31 August، 2018
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