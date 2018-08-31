أصيب طفلين يمنيين بجروح الجمعة بنيران قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن في القبيطة بمحافظة لحج.

وأكد مصدر أمني “إصابة طفلين إثر سقوط قذيفة أطلقها المنافقون على منزلهم بقرية الكعبين بمنطقة جبل جالس بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن غارتين جويتن على مديرية مجز، كما استهدف طيران العدوان سيارة مواطن في الطريق العام بمديرية رازح بغارة جوية أدت إلى احتراقها”.

ولفت المصدر الى ان “العدوان السعودي كثف قصفه الصاروخي والمدفعي على مديرية شدا الحدودية”.

المصدر: موقع انصار الله