فقد 19 صيادا جراء غارات لطائرات قوى العدوان السعودي الاميركي على قوارب الصيادين بالقرب من جزيرة عقبان بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأكد مصدر أمني يمني “فقدان 19 صيادا جراء غارات العدوان الأمريكي السعودي على قوارب الصيادين بالقرب من جزيرة عقبان بالحديدة، فيما استشهد عدد من الصيادين وفقد عدد أخر، أمس الخميس، جراء خمس غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت ثلاثة قوارب للصيادين المتواجدين قرب جزيرة عقبان”.

وأوضح المصدر أن “عشرات الصيادين كانوا على متن 3 قوارب استهدفها طيران العدوان في جزيرة عقبان”، وأضاف ان “غارات طيران العدوان والتحليق المكثف أعاق وصول فرق الإسعاف إلى الجزيرة لإسعاف الصيادين وانتشال الضحايا”.

المصدر: موقع انصار الله