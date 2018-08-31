التاريخ: 31 _8_2018

دير الزور وريفها:

ـ علَّق مسلحو داعش ملصقات ورقية، على جدران قرية الصبحة الواقعة تحت سيطرة “قسد” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، هددوا فيها كل شخص يتعامل مع “قسد” في المجال النفطي، بالقتل.

ـ هربت 5 من نساء مسلَّحي داعش من الجنسية المغربية من مناطق سيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، إلى مناطق سيطرة “قسد” في المنطقة.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد مسؤولي “قسد” المدعو “أحمد العويس” إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليه، على الطريق الواصل بين مدينتي الرقة وتل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

ـ اعتقلت “قسد” شابين اثنين، على حاجزٍ لها في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لأسبابٍ مجهولة، كما اعتقلت شاباً قُرب قصر المحافظة في مدينة الرقة، بتهمة تصوير مقرات لها بالمدينة.

ـ سلب مسلَّحو “قسد”، مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية من محل للهواتف النقالة بعد الاعتداء بالضرب على صاحبه، في حي الجزرة بمدينة الرقة.

حلب وريفها:

ـ فجَّر الجيش السوري عدة مخلفات ذخائر قرب سد شغيدلة بريف حلب الجنوبي، ولا وجود لأي تفجير ارهابي في المنطقة.

إدلب وريفها:

ـ طالبت “حكومة الإنقاذ _هيئة تحرير الشام” المدنيين القادرين على حمل السلاح في إدلب، بالانضمام إلى مسلَّحي “الهيئة” والمشاركة في عمليات التدشيم على الجبهات وأعمال أخرى.

ـ علَّق المشفى “المركزي” بمدينة إدلب عمله، احتجاجاً على اختطاف مدير المشفى “الجراحي التخصصي”، من قبل مسلَّحين مجهولين، في المدينة.

ـ أطلق مسلّحون مجهولون النار على شخصٍ، قرب مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابته.

حماه وريفها:

ـ قامت الفصائل المسلحة بتفجير جسري “بيت راس” و”الشريعة” الذين يربطان مناطق سيطرة المجموعات المسلحة مع الجيش السوري في قريتي الجيد والكريم على التوالي، بريف حماه الشمالي الغربي، وذلك تحسُّباً لتقدم الجيش السوري في المنطقة.

حمص وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة على مستودع يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من مخلفات مسلحي داعش في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي.

المصدر: الاعلام الحربي