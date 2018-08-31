أكد الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل في الذكرى السنوية الاولى للتحرير الثاني ” أن التحرير الأول كان من العدو الأسرائيلي وهذا التحرير الثاني هو من العدو التكفيري وهما وجهان لعملة واحدة، فلذلك نحن نبارك للمجاهدين, نبارك للمقاومة في لبنان (حزب الله), نبارك للجيش اللبناني لكل القوى والاجهزة الامنية والعسكرية في لبنان هذا التحرير, ونتمنى ان تعمل الدولة اللبنانية على ان يكون هذا العيد فعلا وحقا هو تحرير ثان للبنان كما ان هناك 25 أيار ذكرى التحرير الاول “. واعتبر ان “التحرير الثاني اثبت بأن معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي المعادلة التي تحفظ لبنان قويا ومواجها لكل الاخطار” .

وأضاف القطان خلال لقائه شباب جمعية قولنا والعمل “الامام السيد موسى الصدر كان إماماً لكل اللبنانيين بمعنى انه لم يكن مذهبيا وطائفيا, وانما كان قامة وطنية كبيرة على مسافة واحدة من كل الطوائف والمذاهب بمعنى انه كان اماما قائدا وطنيا يجمع كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية ونحن على يقين ان مبادئه وان كل ما ارساه السيد موسى الصدر لا زال موجودا وحيا بكل اللبنانيين “.

المصدر: بريد الموقع