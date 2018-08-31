أفادت السفارة اليابانية لدى روسيا الجمعة، أن نائبي وزيري الخارجية الروسي إيغور مورغولوف والياباني تاكيو موري عقدوا مشاورات في موسكو على مستوى نائبي وزيري خارجية اليابان وروسيا، في 30 آب/أغسطس، للإعداد للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء شينزو آبي إلى روسيا في أيلول/سبتمبر. وأشار كذلك إلى أن الطرفين ناقشا، إلى جانب مسألة إبرام معاهدة السلام، خطوات أخرى في مجال النشاط الاقتصادي المشترك في جزر الكوريل الأربع. وأضاف أن نائبي وزيري الخارجية تطرقا أيضا إلى مسألة إرسال بعثه الأعمال الثالثة إلى جنوب جزر الكوريل، والتي يجري الآن التنسيق لها. وأوضح الدبلوماسي، أن المشاركين في الاجتماع اتفقا علي مواصلة العمل “بشأن مسألة شكل حركة المواطنين من أجل النشاط الاقتصادي المشترك”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية