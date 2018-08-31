ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من عشرة في المئة، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام.

وذكرت الجريدة الرسمية أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى ثلاثة بالمئة من 12 في المئة، وأن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى ستة أشهر جرى تخفيضها إلى خمسة في المئة من 15 في المئة.

وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 في المئة بدلا من 15 في المئة. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر.

المصدر: سبوتنيك