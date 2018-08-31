صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“بتاريخ 28/8/2018 ادعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، أحد المواطنين، بأن منزله الكائن في دوحة عرمون قد تعرض للسرقة، حيث سرِق من داخل خزنة حديدية مبلغ /190,000/$.

وبأقل من 24 ساعة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الفصيلة المذكورة، من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه في البلدة ذاتها، ويدعى:

– م. غ. (مواليد عام 1990، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وضبط في حوزته قسم من المبلغ المسروق مخبأة داخل علبة بلاستيكية، اضافة الى سبائك ذهبية كان قد اشتراها بالمبلغ المتبقي.

كما اوقفت المدعو:- م. ف. (مواليد عام 1986، لبناني) للاشتباه به في تورطه بعملية السرقة.

تم تسليم المبلغ الى صاحبه، وأودع الموقوفان مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية