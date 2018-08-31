كشف أمين سر نقابة الصيادلة بسوريا عن افتتاح أول معمل دوائي متخصص في الأدوية السرطانية في البلاد مطلع 2019، سيعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج عقاقير مكافحة السرطان.

وذكر أمين سر نقابة صيادلة سوريا، طلال العجلاني، لجريدة “البعث” أن المعمل، الذي يقع في مدينة عدرا بشرق دمشق، استكمل كافة التراخيص المطلوبة، كما تم توفير كافة المستلزمات والمعدات الفنية الخاصة به، وبين ا أن عدد المعامل الدوائية الجديدة، التي حصلت على تراخيص ودخلت حيز الإنتاج خلال الفترة الماضية تجاوز 18 معملا، وقد بدأت بإنتاج أدوية مضادة للاتهاب وأدوية هرمونية، وأن الصناعة الدوائية بدأت بالتعافي بعد تضرر هذا القطاع جراء الحرب، إذ أصبحت المعامل في سوريا تغطي 90% من احتياجات السوق المحلية.

من جهته أكد المدير الفني لمعمل الأدوية السرطانية، ماجد المسوتي، لـ “البعث” أن الشركة المركزية للصناعات الدوائية السورية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على افتتاح المعمل الخاص بإنتاج الأودية السرطانية، مشيرا إلى أن الإنتاج سيبدأ مطلع 2019، أضاف أن المعمل سيقوم بإنتاج 42 صنفا من الأدوية السرطانية، وبطاقة إنتاجية تلبي حاجة السوق المحلية من هذه الأصناف، على أن يقوم المعمل بتصدير فائض الإنتاج.

وعن آلية التسعير، قال المسوتي، إن ذلك سيتم عبر قرار يصدر من وزارة الصحة السورية يعتمد فيه قيمة المواد الأولية لهذه الأصناف مع احتساب هامش ربح بسيط، على أن تكون الأسعار منافسة للأسعار العالمية.

المصدر: روسيا اليوم