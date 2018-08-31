أطلقت شركة المحاسبة العملاقة برايس ووترهاوس البريطانية برنامجا للعمل لدى الشركة حسب رغبة المتقدمين للعمل يحمل اسم شبكة المواهب المرنة. ويسمح هذا البرنامج لأصحاب المهارات بتسجيل المهارات التي يتمتعون بها وعدد ساعات العمل التي يرغبون العمل في الشركة والأوقات التي يفضلون العمل فيها.

وتقول الشركة إن هذا البرنامج يهدف إلى تلبية ميول عدد متزايد من الناس الذين لا يحبذون العمل كما جرت العادة ما بين الساعة التاسعة صباحا والخامسة و مساء، وبموجب البرنامج الجديد يمكن للموظفين اختيار ما بين عدد أيام عمل أقل في الأسبوع أو العمل لمدة بضعة اشهر في السنة فقط.

وستقوم الشركة بالتوفيق ما بين طلبات المتقدمين للعمل بموجب البرنامح مع العديد من المشاريع التي تنفذها بدلا من التوفيق ما بين مؤهلات المتقدم والوظائف على أمل أن يساعد ذلك في جذب المزيد من المؤهلات والطاقات إلى الشركة.

وبرايس ووترهاوس هي واحدة من أربع أكبر شركات المحاسبة في العالم. وقالت الشركة إن الهدف من البرنامج هو مسايرة الاقتصاد الرقمي وبعد أن أظهر مسح قامت به أن 46 بالمئة من بين ألفي شخص جرى استطلاع أرائهم أن مرونة ساعات العمل وتحقيق التوازن الجيد بين الحياة الخاصة والعمل هما العاملان الرئيسيان في اختيار العمل الذي يريدون ممارسته.

وقد سجل أكثر من ألفي شخص اسماءهم في هذا البرنامج خلال أقل من اسبوعين من اطلاقه.

وقالت مسؤولة الموارد البشرية في الشركة إن الناس يفترضون أن العمل لدى شركة كبيرة يتطلب التقيد بأنماط العمل التقليدية لكن الواقع عكس ذلك تماما، وأضافت أن على الشركة أن تتسم بمرونة أكبر كي تتمكن من جذب أفضل الخبرات والمواهب.

المصدر: بي بي سي