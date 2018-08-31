اعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية، الفريق أول بحري فلاديمير كورولوف، قائد المناورات بالمتوسط، بان القوات الفضائية والبحرية التابعة للأسطول البحري الروسي ستشرك في المناورات التي ستجري في البحر الأبيض المتوسط ، في الفترة من 1 وحتى 8 أيلول/سبتمبر المقبل، ما مجموعه 26 سفينة حربية، من بينهم غواصتان و 34 طائرة.

وقال كورولوف في مؤتمر صحفي :” سيشارك في المناورات ما مجموعه 26 سفينة حربية وسفن تابعة للبحرية ، بما فى ذلك غواصتين، و 34 طائرة، رائد المجموعة الطراد الصاروخي “المارشال اوستينوف” التابع لأسطول بحر الشمال “.

وأشار إلى انه تم الإعلان بشكل مسبق، ان المناطق التي ستجري فيها هذه المناورات خطرة بالنسبة لملاحة السفن والطائرات.

المصدر: سبوتنيك