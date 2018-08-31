أعلن البنتاغون امس الخميس أنه منح مجموعة بوينغ الأميركية عقدا بقيمة 805 ملايين دولار لتطوير أول طائرة تموين بدون طيار “إم كيو 25 إيه” تعرف باسم “ستينغراي”.

وأفادت البحرية الأميركية في بيان أن بوينغ ستقوم بتصميم وتطوير وتصنع واختبار وتسليم وصيانة أربع طائرات بدون طيار من هذا الطراز ستبدأ الخدمة عام 2024.

وأوضح البيان أن هذه الطائرات بدون طيار سيتم إطلاقها من حاملة طائرات، ما يوسع إلى حد كبير دائرة عملها ويسمح لها بالقيام بمهمات مستحيلة في الوقت الحاضر.

وقال قائد عمليات البحرية الأميركية الأميرال جون ريتشاردسون “إنه يوم تاريخي”.

المصدر: الوكالة الفرنسية