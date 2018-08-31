أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في واشنطن أن الولايات المتحدة وكندا لم تتوصلا مساء الخميس إلى اتفاق على صيغة جديدة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) لكن المحادثات ستستأنف

صباح الجمعة.

وردت فريلاند على سؤال أحد الصحافيين قائلة “كلا، ليس لدينا اتفاق”، وذلك لدى خروجها من لقاء قصير، هو الرابع في اليوم نفسه،مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر.

وكانت فريلاند قالت خلال مؤتمر صحافي مقتضب مساء الأربعاء “هناك أجواء جيدة ونعمل بصورة بناءة”، فيما لم يدل الجانب الأميركي بأي تصريح.

المصدر: الوكالة الفرنسية